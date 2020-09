Referendum, Zingaretti: “Leali con gli impegni presi” e sul governo: “Si chiacchieri di meno, questa alleanza ha salvato l’Italia” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Taglio parlamentari è un punto base che ha permesso la formazione di questo governo. Abbiamo chiesto garanzie, tutti rispettino impegni presi”. Così il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, a margine di una conferenza stampa ai Giardini della Biennale di Venezia insieme al candidato sindaco della città lagunare Pier Paolo Baretta. E sulla tenuta del governo: “Ho riaperto una battaglia politica perché tutti siano leali con gli impegni presi. Dei segnali ci sono stati, si è riaperto il cantiere delle riforme e anche questo è un fatto positivo che io rivendico come una battaglia del Pd”. L'articolo Referendum, Zingaretti: “Leali con gli impegni presi” e sul ... Leggi su ilfattoquotidiano

