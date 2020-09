Referendum taglio parlamentari, le mie ragioni per votare No (Di giovedì 3 settembre 2020) Quando devo spiegare con una battuta paradossale le ragioni del No al taglio dei parlamentari uso questa immagine: votare Sì al Referendum “per risparmiare soldi” è una argomentazione così stupida che meriterebbe un premio. Sarebbe infatti come sostenere che è necessario pagare un garage di lusso e una assicurazione da capogiro, e un superbollo, per mantenere una Ferrari, ma poi dichiarare di voler “risparmiare” sui costi dimezzando il pieno di benzina. La spiegazione è semplice: il lusso che questi finti moralizzatori vogliono colpire non è la Casta, ma la democrazia della rappresentanza, uno dei valori tutelati dalla mostra Costituzione. Per questo devono cambiarla. E così, se vincesse il Sí, la nostra costosa Ferrari ... Leggi su tpi

pietroraffa : Votare 'Sì' al referendum sul taglio dei parlamentari aspettando una riforma organica successiva è come eliminare l… - gennaromigliore : .@ItaliaViva lascerà libertà di voto. Come è giusto che sia. Personalmente, al Referendum #IoVotoNo. No ad un tagli… - Mov5Stelle : Sabato 12 settembre, a una settimana dal referendum del 20 e 21 settembre, si terrà il #VotaSìDay, una giornata in… - GiorlandoSara : RT @NoTaglio: Ancora pochi giorni al #20 settembre e al voto per un referendum che deciderà sul taglio della rappresentanza parlamentare. I… - ninabecks1 : RT @9Roby11: Referendum, Massimo Cacciari contro il Pd: 'Sì al taglio dei parlamentari? Una volgare marchetta della sinistra' -