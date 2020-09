Reddito universale di 1.200 euro per tutti: dove si prende e come (Di giovedì 3 settembre 2020) Reddito universale di 1.200 euro al mese per tre anni: come funziona l’esperimento al via in Germania? Si accede tramite sorteggio e poi si verrà “controllati” per monitorare l’effetto della misura sulla vita dei beneficiari. Segui Termometro Politico su Google News Reddito universale: l’esperimento tedesco Più un esperimento di psicologia sociale che una vera e propria misura di sostegno ai più bisognosi il Reddito universale che a breve sarà battezzato in Germania. Il progetto è stato ideato da un’organizzazione senza scopo di lucro, la Mein Grundinkommen, che lo finanzierà con le donazioni fatte da più di 140mila privati: in tutto parteciperanno ... Leggi su termometropolitico

