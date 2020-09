Recovery Plan, Castelli: ridurre divario nord-sud per Italia a “un’unica velocità” (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Infrastrutture e digitalizzazione. Sono i punti fermi da cui partire per disegnare il “Piano Industriale” Italiano individuati dalla Viceministra al MEF Laura Castelli. “Sono interventi necessari per superare quel divario che ancora esiste tra nord e sud del Paese, e tra l’Italia ed altri paesi europei – scrive sui suoi canali social la Viceministra – Quei limiti ‘strutturali’, emersi con maggiore forza durante il lockdown, vanno rimossi velocemente, e in modo permanente. Solo così le nostre imprese potranno essere altamente competitive e la nostra pubblica amministrazione potrà abbattere i tempi della ‘burocrazia’”. “All’interno del Recovery Plan – ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Infrastrutture e digitalizzazione. Sono i punti fermi da cui partire per disegnare il "Piano Industriale" italiano individuati dalla Viceministra al MEF Laura Castelli. "Sono interventi ...

Recovery Plan, mobilità al centro degli investimenti

[Rassegna stampa] Superare i campanilismi e mettere a punto un progetto organico per ripartire dalla mobilità leggera. Questo l’obiettivo di Anci, al lavoro a Roma per presentare un piano da inserire ...

