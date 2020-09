Recensione Away, i nostri commenti alla nuova serie tv Netflix con Hilary Swank (Di giovedì 3 settembre 2020) Recensione Away serie tv nello spazio di Netflix con Hilary Swank Recensione Away – Netflix è pronta per portarci (ancora) nello spazio: da venerdì 4 settembre arriva Away nuova serie tv della piattaforma di streaming globale che racconta la prima missione su Marte realizzata da un team internazionale di astronauti guidati dagli Stati Uniti. Showrunner della serie creata da Andrew Hinderaker è Jessica Goldberg e tra i produttori troviamo Matt Reeves e Jason Katims, la serie è vagamente ispirata all’articolo con lo stesso titolo di Chris Jones del 2014 che raccontava l’esperienza nello spazio ... Leggi su dituttounpop

PaoloSutera : Su @NetflixIT arriva #Away, che racconta la prima spedizione su Marte con il Premio Oscar Hilary Swank. Potrebbe di… - SerieTvserie : Away, la serie tv di Netflix che va su Marte: la recensione in anteprima (Video) - toysblogit : Away, la serie tv di Netflix che va su Marte: la recensione in anteprima (Video) - tvblogit : Away, la serie tv di Netflix che va su Marte: la recensione in anteprima (Video) - Screenweek : Space (soap) opera: la #recensione di #Away serie @NetflixIT con #HilarySwank #AwayNetflix -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Away Away, serie tv Netflix: recensione e trailer (Video) TVBlog.it Away, la serie TV di Netflix che va su Marte

Roma, 3 settembre 2020 - Venerdì 4 settembre esce in streaming su Netflix 'Away', serie TV di fantascienza che racconta la prima missione spaziale diretta verso Marte con equipaggio umano. Nel cast sp ...

“Travolti da un insolito destino” e la lotta di classe

Mentre Agosto volge al termine ci concediamo l’ultima avventura estiva nelle acque del mar Mediterraneo con “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di Agosto”, con Mariangela Melato e Gianc ...

Roma, 3 settembre 2020 - Venerdì 4 settembre esce in streaming su Netflix 'Away', serie TV di fantascienza che racconta la prima missione spaziale diretta verso Marte con equipaggio umano. Nel cast sp ...Mentre Agosto volge al termine ci concediamo l’ultima avventura estiva nelle acque del mar Mediterraneo con “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di Agosto”, con Mariangela Melato e Gianc ...