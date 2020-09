Rapporto Gimbe, i segnali della ripresa della pandemia: ricoveri saliti del 30% in una settimana. In terapia intensiva del 62% (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre)No, non arrivano buone notizie dal consueto monitoraggio settimanale dei contagi di Coronavirus in Italia realizzato dalla Fondazione Gimbe per il periodo tra il 26 agosto e il 1 settembre. Rispetto a una settimana prima, infatti, si registra un aumento di quasi il 40% dei nuovi casi (+37,9%) dei nuovi casi: 6.538 una settimana fa, 9.015 questa settimana. I casi attualmente positivi crescono del 52,2%, così come cresce il numero dei pazienti sintomatici – 1.380 nell’ultimo report a fronte dei 1.058 della settimana prima – e di quelli in terapia intensiva (107 vs 66). Cresce anche il numero delle vittime, lievemente: 46 dal 26 agosto al 1 settembre, 40 ... Leggi su open.online

laGigogin : RT @Open_gol: Nella settimana dal 26 agosto al 1 settembre è stato registrato un ulteriore aumento dei nuovi casi (+2.477), dei pazienti os… - Open_gol : Nella settimana dal 26 agosto al 1 settembre è stato registrato un ulteriore aumento dei nuovi casi (+2.477), dei p… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: #coronavirus: report @GIMBE 26 ago-1 sett. Rispetto alla settimana precedente: ??Nuovi casi: +2.477 (+37,9%) ??Casi testa… - Notiziedi_it : Rapporto Gimbe, i segnali della ripresa della pandemia: ricoveri saliti del 30% in una settimana. In terapia intens… - sierracharlie63 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: report @GIMBE 26 ago-1 sett. Rispetto alla settimana precedente: ??Nuovi casi: +2.477 (+37,9%) ??Casi testa… -