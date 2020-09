Raimondo Todaro, avete mai visto sua figlia Jasmine? Incredibile somiglianza (Di giovedì 3 settembre 2020) Mesi parecchio turbolenti per Raimondo Todaro che dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con la Tocca, sta trascorrendo molto tempo con la figlia. Raimondo Todaro (fonte Instagram @TodaroRaimondo)Il ballerino di Ballando con le stelle, ultimamente, ha fatto molto parlare il mondo del gossip. La fine della sua relazione con Francesca Tocca, che subito dopo ha intrapreso una storia con un altro ballerino, conosciuto ad Amici, Valentin, ha riempito per diverso tempo le pagine di molti giornali. Da quello che i due hanno fatti sapere, la separazione è stata consensuale e sia Francesca sia Raimondo si sono augurati il meglio per il futuro. Insomma una scelta molto coraggiosa, dal momento che i due hanno anche una ... Leggi su chenews

LadyNews_ : #ElisaIsoardi e #RaimondoTodaro di #Ballandoconlestelle stanno insieme? - infoitcultura : ‘Ballando con le stelle 15’, è scoppiato l’amore tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? Le foto che hanno scatenato… - infoitcultura : Tana per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: beccati mano nella mano a Roma - infoitcultura : Elisa Isoardi mano nella mano con il ballerino Raimondo Todaro - zazoomblog : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro innamorati a Ballando Con Le Stelle? Le prime foto lontani dalla pista - #Elisa… -