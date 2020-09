Rai 1 riaccende la musica e gli ascolti volano: trionfo Seat Music Awards 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Non una serata fatta di premi, poche hit estive, che arriveranno comunque anche nel secondo appuntamento, ma tanta Musica. Una serata forse un po’ lenta per ritmo, soprattutto all’inizio ma l’obiettivo della Rai era chiaro. Il Seat Music Awards 2020 serviva per riaccendere la Musica, per riaprire l’Arena di Verona, per dimostrare che la Musica in sicurezza si può fare, che lo spettacolo in diretta può tornare. Con tutte le misure di restrizione del caso, come quella di vedere un’Arena mezza vuota. Ancora un colpo al cuore, ma d’altro canto, è la sola modalità che a oggi ci concede di godere della Musica dal ... Leggi su ultimenotizieflash

