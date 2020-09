Quando il «non fare nulla» diventa una borsa di studio all’Università (Di giovedì 3 settembre 2020) Sicuramente Paperino sarebbe il candidato ideale. Lui, che ama starsene sull’amaca a sonnecchiare tutto il giorno, avrebbe tantissimi argomenti di cui parlare con la commissione, per poter vincere una delle tre borse di studio che l’Università delle Belle Arti di Amburgo, in Germania, offre per il programma chiamato «Borse di studio per non fare nulla». Leggi su vanityfair

Ibra_official : Zlatan sa quando stai perdendo la concentrazione. Ma non preoccuparti, per non farlo arrabbiare basta mantenere la… - LucaBizzarri : Viene da chiedersi quali siano i grandi e fondamentali temi che fanno di Azione, +Europa, i vari radicali e Italia… - matteosalvinimi : #MUSUMECI INSISTE SULLA CHIUSURA DEGLI HOTSPOT: 'QUANDO C'È PAURA NON C'È SICUREZZA. QUESTE STRUTTURE SONO FUORILEG… - Danae0308 : RT @FrancescaMengo: Il #gaglioffo non si dà pace, nel vedere tutti quei miliardi investiti nella scuola pubblica :)) -#Sansonetti: quando… - M4rty24 : RT @quartapresenza: Quando apparecchio la sera non posso esimermi?? (Audio on) -

Ultime Notizie dalla rete : Quando non Cellino su Tonali: "Quando è arrivato il Milan non ha capito più nulla" Goal.com Easac: sostituire le centrali a carbone con grandi impianti a biomasse non è una buona idea per il clima

Rispondendo alla Consultazione della Commissione europea sulle biomasse, l’European Academies’ Science Advisory Council (Easac) fa notare che «diversi Paesi europei considerati leader nella protezione ...

L'indiscrezione: "La regina Elisabetta II soffre di un disturbo ossessivo compulsivo"

Un nuovo libro appena pubblicato nel Regno Unito riporta alcuni curiosi aneddoti che riguardano l'infanzia della regina Elisabetta II. Il testo dal titolo The Royal Governess, firmato da Wendy Holden, ...

Rispondendo alla Consultazione della Commissione europea sulle biomasse, l’European Academies’ Science Advisory Council (Easac) fa notare che «diversi Paesi europei considerati leader nella protezione ...Un nuovo libro appena pubblicato nel Regno Unito riporta alcuni curiosi aneddoti che riguardano l'infanzia della regina Elisabetta II. Il testo dal titolo The Royal Governess, firmato da Wendy Holden, ...