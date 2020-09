Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali nel pomeriggio Protezione civile, previsioni meteo (Di giovedì 3 settembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni:- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;- isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali nel pomeriggio <small ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Puglia #meteo: #maltempo, allerta per temporali nel pomeriggio - Borderline_24 : Nuova allerta meteo in #Puglia: venti forti e mareggiate per 24 ore - claudiocalicchi : RT @twittopolis: #maltempo #Puglia questo è il 30 agosto più caldo dell'anno. - NoiNotizie : #Puglia #meteo: #maltempo, allerta per vento fino a burrasca. Provincia di #Foggia, codice giallo anche per tempora… - twittopolis : RT @twittopolis: #maltempo #Puglia questo è il 30 agosto più caldo dell'anno. -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali nel pomeriggio Noi Notizie Settembre periodo di BOMBE METEO con alluvioni di potenza devastante

Il maltempo estremo avuto nei primi giorni di settembre, con forti criticità al Nord Italia per le abbondanti piogge e i nubifragi, non deve sorprendere più di tanto. Ormai siamo peraltro abituati agl ...

Rocco Casalino e José Carlos Alvarez Aguila sono tornati insieme: baci in Puglia

Rocco Casalino e José Carlos Alvarez Aguila sono tornati insieme o forse come dice Dagospia non si sono mai lasciati, dopo lo scandalo trading online che ha travolto il ragazzo cubano e indirettamente ...

Il maltempo estremo avuto nei primi giorni di settembre, con forti criticità al Nord Italia per le abbondanti piogge e i nubifragi, non deve sorprendere più di tanto. Ormai siamo peraltro abituati agl ...Rocco Casalino e José Carlos Alvarez Aguila sono tornati insieme o forse come dice Dagospia non si sono mai lasciati, dopo lo scandalo trading online che ha travolto il ragazzo cubano e indirettamente ...