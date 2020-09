Psg, tre nuovi giocatori positivi al Covid-19: tra questi il difensore Marquinhos (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono tre i nuovi casi di positività al Covid-19 tra le fila del Psg dopo i nuovi test effettuati. Oltre a Neymar, Di Maria e Paredes, secondo “l’Equipe” sarebbe risultato positivo anche il difensore Marquinhos, in vacanza ad Ibiza insieme ai suoi compagni. Sospiro di sollievo invece per Marco Verratti, che nonostante fosse in Spagna, non ha contratto il virus. Leggi su sportface

