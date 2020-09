PSG, nuovi positivi al Coronavirus: si tratta di Marquinhos e Icardi (Di giovedì 3 settembre 2020) In casa Paris Saint-Germain emergono tre ulteriori casi positivi al Coronavirus: due sono Marquinhos e Icardi Tre nuovi contagi da Coronavirus all’interno del Paris Saint-Germain dopo i casi legati a Neymar, Angel Di Maria e Leandro Paredes. Come riportato da L’Equipe, due sarebbero il difensore brasiliano Marquinhos e l’attaccante argentino Mauro Icardi, i quali nei giorni scorsi hanno trascorso le vacanze a Ibiza insieme ai compagni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Tre nuovi contagi da Coronavirus all'interno del Paris Saint-Germain dopo i casi legati a Neymar, Angel Di Maria e Leandro Paredes. Come riportato da L'Equipe, due sarebbero il difensore brasiliano Ma ...