Prete con la mascherina cade e muore durante la messa: il video choc pubblicato sui social (Di giovedì 3 settembre 2020) cade rovinosamente per terra e muore tra lo sgomento degli altri preti seduti accanto a lui e le urla di chi era presente alla messa. È accaduto in Camerun, quando padre Jude, sacerdote a Douala – come scrive il quotidiano Daily Mail – stava leggendo l’omelia domenicale quando si è improvvisamente sentito male. Le immagini di quei minuti terribili sono state messe in rete dall’avvocato Chidi Odinkalu, ex presidente della Commissione nazionale per i diritti umani della Nigeria e in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web. Nel video condiviso su Twitter dall’avvocato Odinkalu si vede padre Jude dire messa in una chiesa di Douala, città lungo la costa del Camerun, coperto dalla mascherina chirurgica per evitare il contagio da ... Leggi su caffeinamagazine

