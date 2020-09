Presidenziali Usa, una radicalizzazione che ricorda gli anni Sessanta del '900 (Di giovedì 3 settembre 2020) Nelle Presidenziali americane si avverte un clima radicalizzato analogo a quello degli anni ’60 del Novecento. Joe Biden, certo, non è Lyndon B. Johnson, e Donald J.Trump è altra cosa da Richard M. Nixon. È vero che la storia non si ripete eguale a se stessa, ma il razzismo delle polizie locali, le proteste di massa dei neri accompagnate dalle rabbiose rivolte dei gruppi marginali, e l’invocazione di Law and Order richiamano alla memoria quella lontana stagione della storia americana.Il vice presidente L.B.Johnson, subentrato all’assassinio di J.F.Kennedy, ottenne un’imponente vittoria al voto del 1964 battendo Barry M. Goldwater (486 a 52), paladino della destra Repubblicana. Il Democratico, insieme a Martin Luther King e Bobby Kennedy, aveva portato l’intero partito in Congresso ad approvare la legge ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Presidenziali Usa, una radicalizzazione che ricorda gli anni Sessanta del '900 - redhotcyber : AI contro AI, per riconoscere i deepfakes nelle presidenziali USA. #Microsoft lancia uno #strumento di rilevamento… - modirose : RT @tartaro7: L'FBI ha segnalato che la #Russia sta di nuovo interferendo nella campagna per le presidenziali #Usa. Identificata una rete d… - ciotolina2004 : RT @tartaro7: L'FBI ha segnalato che la #Russia sta di nuovo interferendo nella campagna per le presidenziali #Usa. Identificata una rete d… - Andreacritico : RT @tartaro7: L'FBI ha segnalato che la #Russia sta di nuovo interferendo nella campagna per le presidenziali #Usa. Identificata una rete d… -