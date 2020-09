Presidenziali Usa: Biden sembra in vantaggio, ma Trump ha più carte da giocare (Di giovedì 3 settembre 2020) Uno dei più bravi e amati giocatori di baseball americano di tutti i tempi, Yogi Berra, ugualmente noto per i suoi commenti divenuti quasi un cult - come in Italia Francesco Totti- rese famosa la frase “non è finita finchè non è finita!” (It ain’t over till it’s over). A due mesi esatti dalle elezioni Presidenziali del prossimo 3 novembre, i candidati Donald Trump e Joe Biden sono impegnati nella corsa finale per arrivare al loro ‘homerun’: vincere le elezioni per la Casa Bianca. Il clima elettorale di queste elezioni secondo molti analisti e storici è il più aspro da almeno mezzo secolo, per Newt Gingrich, ex Speaker storico (e controverso), saranno le elezioni più importanti da quelle di Abramo Lincoln (1860). Le convention Democratica e Repubblicana ... Leggi su huffingtonpost

