Premier League, la tv cinese di Suning non paga 180 milioni di euro: risolto il contratto (Di giovedì 3 settembre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, la Premier League ha reso noto di aver risolto il contratto con l’emittente televisiva cinese di Suning, PPTV, che deteneva i diritti per il campionato inglese in Cina. Nonostante un ricco accordo valido fino al 2022, la Premier League non ha apprezzato la scelta di PPTV di non pagare la rata da 160 milioni di sterline (circa 180 milioni di euro) nel mese di marzo, periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. Leggi su sportface

repubblica : Suning non paga, la Premier League annulla il contratto con la tv cinese - brfootball : Messi in the Premier League? ?? #InternationalDogDay - SkySport : Paul Pogba positivo al coronavirus: non giocherà con la Francia in Nations League - 1897jjj : RT @marcovarini: ?? Premier League, annullato il contratto con la tv di #Suning: non pagati 160 mln di sterline ?? #PremierLeague - marcosacchi27 : RT @CalcioFinanza: Diritti Tv, la #PremierLeague chiude i suoi rapporti con #Suning in Cina: PPTV non trasmetterà più le gare del campionat… -