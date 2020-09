Premier League 2020/21: i club dicono no alle 5 sostituzioni (Di giovedì 3 settembre 2020) I club di Premier League hanno detto no alle cinque sostituzioni per la stagione 2020/21: decisione unanime La Premier League 2020/21 torna alle origini e abbandona l’idea delle cinque sostituzioni a partita, introdotte durante l’emergenza Coronavirus per permettere alle squadre di concludere la stagione limitando gli infortuni. Come riportato da Sky Sports UK, la decisione è stata presa a seguito di una votazione dei venti club del massimo campionato inglese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

