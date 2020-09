Positiva al Covid anche la fidanzata di Berlusconi Marta Fascina (Di giovedì 3 settembre 2020) La parlamentare di Forza Italia Marta Fascina, sentimentalmente legata a Berlusconi, è risultata Positiva al Covid-19 Marta Fascina, la parlamentare di Forza Italia legata al Cavaliere,avrebbe contratto anche lei il virus. I risultati del suo tampone sono giunti in nottata. La notizia ha fatto presto il giro tra i banchi dei gruppi parlamentari azzurri, aumentando la tensione nata dalla notizia del contagio dell’ex Presidente del Consiglio. Fascina aveva trascorso con Berlusconi tutto il periodo del lockdown in Provenza, nella villa di Marina Berlusconi. Erano poi stato insieme sulla barca di Ennio Doris ed infine lo ha seguito anche nella vacanza in Sardegna. Ora ... Leggi su zon

