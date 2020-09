Positiva al coronavirus anche Martina Fascina, nuova compagna di Berlusconi: è in isolamento (Di giovedì 3 settembre 2020) Sarebbe Positiva al coronavirus anche la deputata Marta Fascina, presenza fissa ad Arcore come a Villa La Certosa, considerata la nuova compagna di Silvio Berlusconi. Marta Fascina è asintomatica ed è in isolamento Lo scrive l’Adnkronos, che ieri aveva anticipato la positività del leader di Forza Italia. Il test naso-faringeo avrebbe dato esito positivo ieri sera ma Fascina sarebbe asintomatica e quindi in isolamento. Stretto il cordone sanitario attorno al presidente di Forza Italia. Chi ha avuto contatti con lui ha fatto già il tampone e chi dovrà necessariamente avere contatti sarà sottoposto al test a titolo precauzionale, indosserà la ... Leggi su secoloditalia

