Portogallo, Ronaldo in dubbio: la stella della Juventus ha un’infezione al piede (Di giovedì 3 settembre 2020) Juventus in apprensione per Cristiano Ronaldo. L’attaccante bianconero non si è allenato con il Portogallo per via di un’infezione a un dito del piede destro che gli arreca dolore e fastidio e per la quale si sta sottoponendo a una cura antibiotica. Il fuoriclasse lusitano potrebbe non essere a disposizione per la sfida contro la Croazia di Nations League e sarà monitorato costantemente dallo staff medico. Leggi su sportface

