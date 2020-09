Ponte sullo Stretto, De Micheli: “Valuteremo miglior collegamento su ferro, strada o con pista ciclabile”. Provenzano ironizza: “Nessuno proponga la catapulta” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria”. Con un post pubblicato su Twitter, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli riapre il dibattito sul Ponte sullo Stretto, annunciando la nascita di una task force di esperti chiamata a valutare tutti i progetti in campo, a partire dall’ipotesi di un tunnel sotterraneo avanzata dal premier Giuseppe Conte a inizio agosto. L’obiettivo, chiarisce De Micheli, è quello di collegare le due Regioni “su ferro, su strada e con una pista ciclabile. L’opera che verrà deve essere sicura ed economicamente sostenibile“. Resta il nodo dei tempi: il presidente del Consiglio ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

