Pomezia, rientro a scuola in piena sicurezza: conclusi i lavori alla Pestalozzi e Marone (Di giovedì 3 settembre 2020) Si avviano alla conclusione gli interventi di adeguamento alle nuove norme anti-Covid nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica, in modo da rendere le scuole più sicure per l’avvio del nuovo anno scolastico. conclusi gli interventi di adeguamento degli spazi della scuola secondaria di primo grado di via Gran Bretagna e delle vie di esodo e recupero spazi didattici interni dell’IC Pestalozzi: • nuovi cancelli di ingresso alla struttura scolastica (in attesa di montaggio); • sistemato e messo in sicurezza il muro di recinzione; • realizzata una rampa in luogo della scala per l’accesso diretto da via C. A. Dalla Chiesa; • sistemate le superfici intonacate ammalorate e ritinteggiata ... Leggi su ilcorrieredellacitta

"All'esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid-19". Questo è quanto riferisce il bollettino giornaliero della Asl di Rieti. Intanto, ieri ...

Pomezia – “Salgono a 28 i cittadini positivi al Covid-19, di cui 26 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati presso struttura ospedaliera. I nuovi casi registrati sono di rientro da un viaggio o fanno ...

