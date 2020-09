Polizia blocca furgone con migranti dopo inseguimento dalla Slovenia (Di giovedì 3 settembre 2020) Un furgone con a bordo 18 migranti è stato bloccato nella tarda serata di ieri dalla Polizia di Frontiera di Trieste, dopo un inseguimento ad altissima velocità cominciato in Slovenia dalla Polizia di quel Paese, e proseguito anche in Italia, secondo gli accordi tra i due Paesi. L’attenzione degli investigatori è focalizzata sul fatto che i migranti hanno viaggiato lungo la ‘rotta balcanica’ ma provengono dal Corno d’Africa e l’autista – che è stato arrestato – è un giovane cittadino spagnolo Leggi su udine20

Un furgone con a bordo ben 18 migranti bloccato nella tarda serata di mercoledì dalla Polizia di Frontiera di Trieste, dopo un inseguimento ad altissima velocità. Dopo un inseguimento cominciato in Sl ...

"Il fenomeno migratorio al quale stiamo assistendo riguarda per la gran parte i barchini autonomi che ci sono sempre stati e che sono difficili da fermare se non intervenendo sui paesi di partenza" di ...

