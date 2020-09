Pochettino sicuro: «Non potrei mai allenare il Barcellona» (Di giovedì 3 settembre 2020) Mauricio Pochettino è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di 90 minutos di Fox Sports Argentina. Le sue parole Mauricio Pochettino è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di 90 Minutos di Fox Sports Argentina. Le sue parole. Barcellona – «Non ho mai ricevuto alcuna offerta per allenare il Barcellona. E comunque non potrei andarci. Tutti quelli che conoscono il mio passato e sanno altre cose, capiscono che sarebbe difficile collegare il mio nome a quella società. Ci sono cose che non si possono mettere insieme, semplicemente. Io ho dei valori particolari che poi ti portano a provare certe emozioni. Stimo e ammiro il Barcellona, Messi, Guardiola e Cruyff ma mi verrebbe davvero difficile indossare quella ... Leggi su calcionews24

