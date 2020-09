Più di cento mafiosi scarcerati per Covid sono ancora a casa. Bufera su Bonafede (Di giovedì 3 settembre 2020) Il lockdown è finito quattro mesi fa ma 112 dei 223 tra boss e condannati per mafia usciti dal carcere per rischio Covid sono ancora a casa. Altra Bufera sulla giustizia gestita dal ministro grillino Alfonso Bonafede. Ad ottenere i domiciliari per i rischi legati al contagio da coronavirus e ancora a casa nonostante lo stesso decreto Bonafede sono boss come Pino Sansone, "ex vicino di casa di Totò Riina", Gino Bontempo, l'ergastolano Ciccio La Rocca e altri ancora. A fornire numeri e nomi dello scandalo è Repubblica. Ben 112 tra "boss e trafficanti di droga che non sono più ritornati in cella nonostante il ... Leggi su iltempo

