Pista ciclabile sullo Stretto, De Micheli la spara grossa e Giorgia Meloni la ridicolizza (Di giovedì 3 settembre 2020) Paola De Micheli spernacchiata da tutte le parti, da destra a sinistra, passando per i suoi colleghi di governo. Con l’ipotesi di un Pista ciclabile sullo Stretto di Messina il ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti sta raggiungendo vette che Raggi e Azzolina neanche si sognano in fatto di gaffe e castronerie. L’ultima sul Ponte sullo Stretto grida vendetta e fa dubitare del senno della ministra Pd, ormai omologata al livello infimo dei grillini. La Pista ciclabile degna della peggior Raggi Cosa ha detto la De Micheli? Che “si è riunita per la prima volta la commissione che farà una valutazione su qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : Come collegare la Sicilia e la Calabria? Per il ministro dei trasporti, la priorità è 'la pista ciclabile'.........… - paola_demicheli : Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. P… - AlbertoBagnai : Pista ciclabile per pedalò, ovviamente. - Alex21312003 : RT @GiorgiaMeloni: Altri esperti, altre spese, una nuova commissione. Per cosa? Ragionare su una pista ciclabile per collegare le due spond… - NonXcaso : @adrianobusolin @EAlessandrolodi Giusto dopo il finto bonus bici e per non vedere incazzati tutti gli acquirenti di… -