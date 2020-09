Peugeot 5008, il suv medio francese si rinnova. Muscoli e sicurezza – FOTO (Di giovedì 3 settembre 2020) È davvero una settimana ricca di novità quella di Peugeot: dopo aver svelato la nuova edizione della 3008, la casa francese toglie i veli alla rinnovata 5008, Suv di medie dimensioni da 4,64 metri di lunghezza. Dal lancio commerciale, avvenuto nel 2017, ne sono state vendute oltre 300 mila, di cui oltre 15 mila in Italia. La 5008, che può ospitare sette passeggeri, condivide l’architettura costruttiva, buona parte delle motorizzazioni e il linguaggio stilistico con la 3008: similmente a quanto visto con 208 e 508, poi, a dare carattere al frontale pensano due nuove “zanne luminose” a led e una mascherina dal look accattivante. All’interno, invece, è confermata l’impostazione “i-Cockpit”, distintiva dei modelli ... Leggi su ilfattoquotidiano

