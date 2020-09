Pesanti critiche al deputato Borghi della Lega: si chiede da cosa debba guarire un asintomatico (Di giovedì 3 settembre 2020) Ieri sera, quando è emersa la notizia di Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus, in molti hanno iniziato a dire la propria sui social, incluso il leghista Claudio Borghi che ha voluto porre il problema sul termine asintomatico. Come riportato dai giornali, Silvio Berlusconi è asintomatico, sta bene e si ritrova in quarantena nella sua villa. Una questione che oggi 3 settembre continua a creare discussioni. cosa ha detto Borghi della Lega sull’asintomatico Covid Il tweet di Borghi è ancora disponibile online. La domanda che Claudio Borghi ha voluto porre ai suoi followers su Twitter è stata: “Da cosa deve guarire un ... Leggi su bufale

Bufale.net

«Immigrati clandestini che tentano di attraversare i confini salendo di nascosto all'interno dei mezzi pesanti, mettendo a rischio non solo la loro incolumità, ma anche il lavoro e la sicurezza degli ...