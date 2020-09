Perugia, nove positivi al coronavirus: si pensa all’annullamento del ritiro (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono addirittura nove i positivi al coronavirus in casa Perugia. Questo l’esito degli ultimi tamponi effettuati dal Grifo, appena retrocesso in Serie C. Si tratta di due membri dello staff tecnico di Fabio Caserta e ben sette giocatori. Un numero davvero ingente che, dopo l’annullamento della prima sessione di allenamento, potrebbe portare il presidente Santopadre a decidere di annullare il ritiro di Cascia con la partenza fissata per domenica, o comunque rinviarlo in una data consona col recupero di questi giocatori. Leggi su sportface

