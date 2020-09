Perché non si potrà mai votare online? (Di giovedì 3 settembre 2020) Prima di tutto dovremmo porci una domanda semplice: ci piacerebbe, come cittadini, il voto online? Immaginate che fosse possibile e ogni decisione del parlamento fosse davvero messa ai voti per il popolo: saremmo tutti disponibili a partecipare alla vita pubblica? A prendere decisioni praticamente ogni giorno per il bene nostro, dei nostri figli e di tutta la nostra comunità? Informandosi – rigorosamente online – loggandosi ad una piattaforma e spendendo il nostro click vincolante? Io credo proprio di no: non ne avremmo voglia e ci ritroveremmo innumerevoli amici – parenti – che, rigorosamente via whatsapp, utilizzano una frase che si sente dall’alba dei tempi: “tanto alla fine non cambia mai niente”. La partecipazione diventerebbe una tegola, un impegno – un to-do – che per una grandissima ... Leggi su giornalettismo

