Perché la Repubblica Ceca si è “ribellata” alla Cina (Di giovedì 3 settembre 2020) Un “atto di tradimento internazionale”, una “aperta provocazione”, un gesto di sfida che non passerà certo inosservato. Quando Milos Vystrcil, presidente del Senato della Repubblica Ceca, ha incontrato a Taipei il presidente taiwanese, Tsai Ing Wen, la Cina non credeva ai propri occhi. Impossibile che Praga abbia osato tanto: mandare un alto funzionario in visita … Perché la Repubblica Ceca si è “ribellata” alla Cina InsideOver. Leggi su it.insideover

marcocappato : L'Ungheria chiude le frontiere agli stranieri per il #COVID19, con l'eccezione di chi viene da Polonia, Repubblica… - disinformatico : Oggi su @Repubblica scopriamo la strana matematica dei compleanni dei calciatori. 'Rileggere? Perché?' - repubblica : “Noi con scotch e vernice perché sia tutto pronto”, tra i maestri alla guerra della scuola post Covid - lucia_pal : @malegiuppa @SerglocSergio @repubblica Nessuna riesce ad essere immune al suo fascino. Anche perchè quando finirà i… - cristia97265138 : RT @Gitro77: Ma perché? Cosa abbiamo fatto di male per meritarci tutto questo? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Repubblica Referendum, il fronte del No in piazza il 12 settembre. Berlusconi: "Libertà di voto" la Repubblica