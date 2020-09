Perché il centrodestra sbaglia a non battersi per il No (Di giovedì 3 settembre 2020) L’annuncio di una manifestazione a Roma il 12 settembre per votare no al referendum sul taglio dei parlamentari, è la conferma dell’errore strategico del centrodestra… Leggi il resto L'articolo Perché il centrodestra sbaglia a non battersi per il No proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

lorepregliasco : Il sondaggio Winpoll sul @sole24ore di oggi è sulla Liguria, una regione importante perché 1) è l'unica in cui c'è… - Gianna47428351 : si può sapere perché il candidato a sindaco di Cascina del centrodestra si lamenta perché l'ARCI non gli dà il suo… - AlertVirus : RT @RaffaeleFitto: Una coalizione si forma proprio perché si ha bisogno di sensibilità diverse. Per questo il #centrodestra in #Puglia ha v… - massimo_fares : RT @luisaloffredo28: #Scuola, ci voleva il Covid! - Il Fatto Quotidiano Ci voleva soprattutto il #M5S! Perché #Covid o non Covid col #Centr… - PietroStanizzo : RT @RaffaeleFitto: Una coalizione si forma proprio perché si ha bisogno di sensibilità diverse. Per questo il #centrodestra in #Puglia ha v… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché centrodestra Berlusconi positivo al Coronavirus, i forzisti contro Briatore: «E' stato lui a contagiarlo» Il Messaggero