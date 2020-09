Pelosi scivola sul Covid. Filmata dal parrucchiere senza la mascherina (Di giovedì 3 settembre 2020) Gaia Cesare La speaker della Camera a San Francisco, dove è vietato tagliare i capelli al chiuso Da fustigatrice a fustigata, il passo è breve. Nulla a che vedere con il presidente Sergio Mattarella, che in un fuori onda in pieno lockdown al portavoce diceva: «Giovanni, non vado dal barbiere neanche io». Nulla a che vedere nemmeno con il capo del nostro governo Giuseppe Conte, che ha svelato di tagliarsi i capelli da solo ai tempi del coronavirus. La presidente della Camera dei Rappresentanti americana, Nancy Pelosi, dal parrucchiere ci va, dopo la fresca riapertura dei saloni di bellezza avvenuta a San Francisco il primo settembre. Ma la Speaker dall'acconciatura sempre perfetta, 80 anni, scivola su una messa in piega realizzata ad hoc senza che la leader democratica indossasse la ... Leggi su ilgiornale

