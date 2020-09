Pedullà: Riccardi fuori dallo scambio Milik-Under (Di giovedì 3 settembre 2020) Altro stop per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Roma per il trasferimento di Milik e Under. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà il centrocampista Alessio Riccardi, di proprietà della Roma, andrà al Pescara in prestito, per farsi le ossa in Serie B. Il club giallorosso ha dato il suo via libera. #Pescara, via libera della #Roma per #Riccardi in prestito. E del #Genoa per #Omeonga @tvdellosport — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 3, 2020 L'articolo Pedullà: Riccardi fuori dallo scambio Milik-Under ilNapolista. Leggi su ilnapolista

