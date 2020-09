Partito animato: ecco chi c’è dietro ai manifesti di Caserta con i personaggi dei cartoni animati (Di giovedì 3 settembre 2020) A Caserta sono comparsi dei manifesti elettorali del Partito animato. Questo Partito si presenta con testimonial speciali, come: Calimero, Goku, Lady Oscar e molti altri. Si tratta di personaggi che hanno fatto l’infanzia degli allora bambini degli anni Ottanta e Novanta. Ma cosa e chi stanno promuovendo? Partito animato: ecco chi c’è dietro Gli slogan dei manifesti sono quelli dei politici nazionali. Infatti, c’è chi usa il lanciafiamme, chi inneggia alle quote rosa e Lady Oscar che parla di “Genitore 1, Genitore 2”, slogan del discorso della Meloni. Per scoprire chi c’è dietro, basta andare sul sito che viene ... Leggi su nonsolo.tv

