Paola Cardinale: vita privata, età, lavoro, Instagram e curiosità sulla compagna di Biagio Antonacci (Di giovedì 3 settembre 2020) Scopriamo di più sulla vita privata di Paola Cardinale, attuale compagna di Biagio Antonacci. La coppia sta insieme dal 2004 e, al momento, non è sposata. Paola è una donna molto riservata e sulla sua vita privata non si sa moltissimo, tuttavia ecco ciò che abbiamo trovato sul suo conto. Chi è Paola Cardinale: età, lavoro e Instagram Paola Cardinale è nata nel 1976 ed ha pertanto 44 anni. Per quanto riguarda la professione, sappiamo che in passato ha lavorato in tv nella trasmissione sportiva Derby, accanto a Fulvio Collovati su ... Leggi su pianetadonne.blog

sono_paola : @Segnale_Orario @ScaltritiLab @firewall76 @TheQ_continuum La mia più che altro era una battuta. Ricordo mio padre c… - cardinale_anna : RT @Vittoria0508: @paola_demicheli È uno scherzo vero?! Voi al posto di ampliare le linee di trasporto ampliate la categoria dei congiunti.… - cardinale_anna : RT @assurdistan: @paola_demicheli AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH Il concetto di congiunto!!! 1700! Ma come si fa!!! Ma come parlate??! Ma come pe… - cardinale_anna : RT @muzza1966: @paola_demicheli Alla parola ampliamento mi si è fermato il cuore. Evviva! Mi sono detta, ampliano le linee, aumentano le co… - cardinale_anna : RT @VincenzoMilani: @paola_demicheli E' come quando per far rientrare nella norma i valori del PM10 alziamo le soglie. Oppure per convincer… -