Palù: «Preoccupa la riapertura della scuola. I bambini potrebbero portare il contagio in famiglia» (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Corriere della Sera intervista Giorgio Palù, docente emerito di virologia all’Università di Padova. Non si mostra Preoccupato per l’aumento dei contagi, che rimanda a casi di rientro dalle vacanze. «Si tratta di contagi “di ritorno” dalle vacanze. In crescita, ma quasi tutti asintomatici, l’età media è scesa intorno ai trent’anni, in rianimazione c’è qualche paziente in più, ma la situazione non è certo quella che ricordiamo a marzo-aprile». Il maggior numero di casi riscontrati dipende dalla quantità di tamponi. «Ci sono queste oscillazioni giornaliere che dipendono dal numero di test effettuati: ovviamente più tamponi si fanno e più si trovano positivi. La caratteristica principale è che siamo in grado di trovare ... Leggi su ilnapolista

