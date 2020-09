Palermo, Accardi: “Gruppo è sano e seguiamo Boscaglia che ha ottime idee” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il calciatore del Palermo Andrea Accardi è intervenuto in conferenza stampa a Petralia. Queste le sue parole."Mi piace giocare da terzino ma sono a disposizione del mister per la collocazione che avrò in campo. La concorrenza in difesa? Fa bene. Qualsiasi cosa deciderà per me l'allenatore, io sarò sempre pronto per il bene della squadra. Adesso penso a questo ritiro e lavorare con entusiasmo poi sarà importante farsi trovare pronti. Il ds Castagnini e la società rosanero stanno costruendo un bel gruppo ma il campionato non si vince con i nomi, vedete come è finita al Bari. Il mister ha fatto bene ovunque e ha ottime idee e noi lo stiamo seguendo in tutto”.INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE Palermo, Accardi: “Gruppo è ... Leggi su itasportpress

