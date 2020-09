Paderno, Comasina interrotta per due notti: weekend di lavori alla Rho-Monza (Di giovedì 3 settembre 2020) Statale dei Giovi interrotta per due notti nel tratto in corrispondenza del Villaggio Ambrosiano a Paderno Dugnano. Per consentire la demolizione del vecchio ponte della Rho-Monza in prossimità della chiesetta del Pilastrello, la Comasina verrà interrotta nel tratto tra le vie Puecher e Sauro. La chiusura inizierà dalle 21.30 di sabato fino alle 6 di … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Paderno, Comasina chiusa per due notti: weekend di lavori alla Rho-Monza -

Ultime Notizie dalla rete : Paderno Comasina Paderno, Comasina interrotta per due notti: weekend di lavori alla Rho-Monza Il Notiziario Paderno, Comasina chiusa per due notti: weekend di lavori alla Rho-Monza

Statale dei Giovi interrotta per due notti nel tratto in corrispondenza del Villaggio Ambrosiano a Paderno Dugnano. Per consentire la demolizione del vecchio ponte della Rho-Monza in prossimità della ...

Paderno Dugnano, dalle 21.30 Comasina chiusa di notte

Monza, al via le chiusure notturne per la statale dei Giovi per consentire le attività di demolizione del viadotto sovrastante la Sp 46 nei pressi della chiesetta del Pilastrello a Paderno. La Comasin ...

Statale dei Giovi interrotta per due notti nel tratto in corrispondenza del Villaggio Ambrosiano a Paderno Dugnano. Per consentire la demolizione del vecchio ponte della Rho-Monza in prossimità della ...Monza, al via le chiusure notturne per la statale dei Giovi per consentire le attività di demolizione del viadotto sovrastante la Sp 46 nei pressi della chiesetta del Pilastrello a Paderno. La Comasin ...