Otto donne nominate giudici della Corte Suprema del Kuwait, è la prima volta nella storia (Di giovedì 3 settembre 2020) Per la prima volta nella storia del Kuwait, 8 donne sono state nominate oggi giudici della Corte Suprema, in seguito a una lunga battaglia per permettere alle donne di esercitare questa professione.

