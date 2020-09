Osaka troppo forte, Giorgi eliminata agli Us Open (Di giovedì 3 settembre 2020) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Serviva un'impresa che però non è arrivata e così, dopo Jasmine Paolini eliminata all'esordio, anche Camila Giorgi fa le valigie e al terzo turno degli Us Open femminili non ci saranno italiane. troppo superiore per la 28enne marchigiana una Naomi Osaka che ha fugato qualsiasi dubbio sulle sue condizioni fisiche: il forfait nella finale del “Western&Southern Open” e l'esordio complicato contro la connazionale Doi avevano fatto sorgere qualche dubbio sulla tenuta della giapponese, che invece si è sbarazzata in 69 minuti dell'azzurra con un secco 6-1 6-2. Della nutrita pattuglia italiana al via (13) restano così i soli Matteo Berrettini e Salvatore Caruso che torneranno in campo in serata. Nel ... Leggi su iltempo

nestquotidiano : Osaka troppo forte, Giorgi eliminata agli Us Open - Italpress : Osaka troppo forte, Giorgi eliminata agli Us Open - paoloangeloRF : #usopen “regalone #osaka palla break “considerazione interessante del telecronista di @Eurosport_IT ma “l’azzurra h… - siufille : @GiovanniFanfoni no ?? mi dispiace un sacco per la Giorgi ma sono troppo innamorata della Osaka - notpetko : @FORZAPENNETTA Mah in questo caso secondo me ha fatto bene a chiedere il motivo per cui non vuole parlarne visto ch… -