Oroscopo del tempo libero: quali sono i segni meno mondani (Di giovedì 3 settembre 2020) Non si direbbe, ma non tutti i segni amano divertirsi, dove per divertimento si intende quello serale, tra discoteche, uscite, locali notturni, bevute con gli amici, ore piccole. Ci sono, infatti, individui che prediligono maggiormente altre forme di intrattenimento: una serata culturale, a teatro, ad esempio, un film al cinema, un’uscita per la presentazione di un libro con degustazione di amari, per dire. Questione di carattere e di sensibilità individuale. Vediamo, adesso, chi sono i meno mondani dello zodiaco e cosa amano fare i nativi di questi segni. 1)Capricorno Rigido e rigoroso com’è, rifugge con tutto se stesso la mondanità. Non ama la folla, non ama i centri commerciali, fugge a gambe levate pure da circhi, discoteche, locali ... Leggi su giornal

