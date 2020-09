Oro, come investire? Dipende se l’ottica è speculativa o difensiva (Di giovedì 3 settembre 2020) Si parla molto di oro, arrivato anche sopra i 2.000 dollari l’oncia, e si leggono vari consigli, di regola insulsi. Sorvoliamo sulle sparate del tipo: “Gli esperti prezzano il metallo giallo anche oltre i 3.000 dollari”. È tempo perso stare a sentire le previsioni di tali pretesi esperti. Quelli che veramente sanno o possono sapere qualcosa sull’oro, come i governatori delle principali banche centrali, tengono la bocca chiusa. Chi pensa di comprare oro deve piuttosto chiedersi se la sua ottica è speculativa o difensiva. 1. Il primo è il caso di chi punta a rivenderlo, ovviamente in guadagno. Converrà allora rivolgersi al cosiddetto oro finanziario, soprattutto per i costi di compravendita molto minori. Cioè Etf, Etc, future, conti-oro presso alcune banche ecc. Al riguardo ... Leggi su ilfattoquotidiano

