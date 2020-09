Orlando attacca Musumeci e fa una sviolinata alla Lamorgese: palermitani furiosi. E al cimitero… (video) (Di giovedì 3 settembre 2020) Il sindaco Orlando sta coi migranti. E in nome della causa immigrazionista, attacca Musumeci e fa una sviolinata alla Lamorgese. Intanto, al cimitero di Palermo le bare continuano ad ammassarsi senza decoro e senza rispetto. E i palermitani si sentono doppiamente abbandonati e offesi. L’ultimi video denuncia rilanciata oggi sui social dall’account Twitter di Radio Savana, che pubblichiamo in basso. Come sempre anche oggi, dunque, a margine delle celebrazioni in memoria del generale Dalla Chiesa, il sindaco di Palermo si occupa di perorare la battaglia pro-immigrati. Commenta su Sicilia e governo. Discetta su governatori e Europa. E nel frattempo i siciliani continuano a rimanere inascoltati. I loro appelli. Le loro denunce, ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Orlando attacca Musumeci e fa una sviolinata alla Lamorgese: palermitani furiosi. E al cimitero… (video)… -