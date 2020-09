Orban vuole bloccare il Recovery fund (e i 209 miliardi per l’Italia) (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Ungheria potrebbe bloccare il Recovery fund. Il leader del paese, Viktor Orban, avrebbe minacciato di far saltare l’accordo per il piano anti-crisi non ratificandolo. A quanto pare, il tutto sarebbe nato a seguito dei negoziati tra le istituzioni dell’Ue sul prossimo bilancio pluriennale europeo. Secondo Politico, il motivo scatenante risiederebbe nella questione legata alla connessione tra l’erogazione dei fondi ed il rispetto dello Stato di diritto. Ma, a prescindere dalle ragioni, il Parlamento ungherese ha minacciato di far saltare l’accordo raggiunto lo scorso luglio dai 27 Paesi Ue per rilanciare l’economia e contrastare la crisi del Covid-19 perché l’intesa di Bruxelles dovrà essere ora ratificata dai singoli parlamenti nazionali, compreso quello di ... Leggi su tpi

