One Piece: lo spin-off su Ace sarà disegnato da Boichi (Di giovedì 3 settembre 2020) Come avvenuto per altri celebri manga pubblicati su Shonen Jump (e non solo) anche One Piece godrà di uno spin-off, incentrato su Portuguese D. Ace. Il nuovo manga sarà disegnato da Boichi, già conosciuto per Sun Ken Rock e Dr. Stone. Shueisha (casa editrice di Jump) ha deciso di allargare la storia del manga di Eichiro Oda. Di recente, il mangaka ha ribadito come la sua “opera magna” sia destinata a terminare tra quattro o cinque anni, ma la fama di One Piece è destinata a vivere ancora per molto tempo. Oda-sensei ha creato un universo fantasy immenso, al pari di quello di altri autori quali Hajime Kanzaka e il suo The Slayers. Di conseguenza, è normale come un solo fumetto non possa contenere le storie complete di tutti i personaggi. One ... Leggi su kontrokultura

PlanetadComic : En noviembre, aterrizará todo este Manga Shonen: ??MHA Vigilante Illegals nº 04 ??One Piece nº 93 ??Boruto nº 08 ??Dr… - bossasuke : @pururucabrotel Manga de one piece? ?? - OneWikia : TM + descrizione dei boss?? #OnePiece #optc #OPTCwiki - DAIKEN107 : RT @OnePieceNewsTM: ??? | Boichi x One Piece Ace Novel en la One Piece Magazine Vol. 10. #OnePiece - IgnaaOp : @UnTipoGenerico @shikasombras Te olvidas de One Piece, está lleno de buenos personajes femeninos jsjsjsjsjs -