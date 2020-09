Oltre 66mila studenti per il test a Medicina, il primo post-Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) Oltre 66mila studenti per 13mila posti: uno ogni cinque. Quello per l'accesso a Medicina è il primo test nazionale post-Covid, nel rispetto delle misure nazionali previste: autocertificazione del candidato in cui si certifica di non aver avuto contatti con positivi e di non essere sottoposti a quarantena, distanziamento tra i banchi, mascherina per l'intera durata del quiz, sessanta domande in cento minuti. Le domande più difficili su chimica, atomi, l'autore del Signore degli Anelli e le leggi sui robot. Una sola domanda sul Covid. Ma misure rispettate in totale sicurezza. Qui siamo all'Università La Sapienza di Roma: 3.500 gli studenti iscritti che sono stati ... Leggi su ilfogliettone

