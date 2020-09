Olanda, De Vrij infortunato, salterà le partite contro Polonia e Italia (Di giovedì 3 settembre 2020) contro la Polonia (4 settembre) e l’Italia (7 settembre) l’Olanda dovrà fare a meno di Stefan de Vrij. La Federcalcio olandese ha infatti fatto sapere che, a causa di un infortunio non meglio specificato, il difensore dell’Inter è stato costretto a lasciare il ritiro e che l’allenatore ha deciso di non richiedere una sostituzione. “Stefan de Vrij deve lasciare la nazionale olandese a causa di un infortunio. Il difensore dell’Inter lascia il ritiro degli orange a Zeist e quindi salterà le sfide con Polonia e Italia”. Nelle prossime ore il difensore tornerà in Italia e si sottoporrà agli esami. Stefan de Vrij moet het trainingskamp door een ... Leggi su ilnapolista

