Oasis: le celebrazioni per i 25 anni di (What's The Story) Morning Glory? (Di giovedì 3 settembre 2020) Il 2 ottobre 2020 gli Oasis celebrano il venticinquesimo anniversario della pubblicazione dello storico album (What's The Story) Morning Glory?. La ricorrenza verrà festeggiata con una serie di attività speciali e pubblicazioni in edizione limitata. La versione in vinile sarà disponibile in doppio lp color argento e in formato picture vinyl (quest'ultimo solo attraverso lo store ufficiale https://shop.Oasisinet.com/) con audio rimasterizzato. Inoltre, per celebrare questa data, i contenuti originali risalenti all'epoca della pubblicazione verranno condivisi per tutto il mese di settembre e all'inizio di ottobre. Trovate tutte le informazioni al riguardo su www.Oasisinet.com.(What's The Story) ... Leggi su panorama

