Nuovo Peugeot 3008: il suv dai denti a sciabola (Di giovedì 3 settembre 2020) Il suv compatto Peugeot 3008 cambia veste per la seconda volta. Un rinnovato debutto che incarna il concetto di Power of Choice. L’edizione 2021, difatti, è già disponibile in tutte le sue varianti: motorizzazione plug-in hybrid, a due o quattro ruote motrici, e con motori a benzina o Diesel. Ma se nel complesso, nuovo Peugeot 3008 mantiene i diversi tratti del modello 2016, a mutare è invece il light design con l’adozione dei denti a sciabola. Il design delle luci del nuovo Peugeot 3008 Leggi su vanityfair

HDmotori : Peugeot 5008 restyling: nuovo design, più contenuti ma niente ibrido - dinoadduci : Peugeot 5008 - Nuovo look e più tecnologia per la sette posti - socialize_ita : Nuovo Peugeot 3008, design distintivo e tecnologia intelligente - g_carissimo : RT @EmobItalia: Il futuro della distribuzione urbana delle merci è elettrico. L'ultimo #furgone a batterie presentato in ordine di tempo è… - Wolf0063 : Nuovo SUV Peugeot 3008. Una collocazione sempre più orientata nella fascia premium del mercato. Vero concentrato v… -